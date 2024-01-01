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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри о плотном календаре: «Должен быть предел, это видно по числу травм. Чем больше игрок отдыхает, тем лучше зрелище»

Родри о плотном календаре: «Должен быть предел, это видно по числу травм. Чем больше игрок отдыхает, тем лучше зрелище»

 – Как оцените количество игр и травм в сборных? На это жаловались и Анчелотти, и Гвардиола. – Я думаю, им [футбольным властям] следует действовать, и быстро.

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