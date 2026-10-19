Народный артист России Борис Щербаков потерял часть пальца, работая в своей столярной мастерской. Актёр спокойно отнёсся к инциденту и самостоятельно обратился за помощью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Нас надули?": Но...
- "Нас надули?": Но...
- ОК "Нас надули?": Но...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым