The International 2022 — завершён, для Dota 2 анонсированы новые комментатор и героиня, CDPR показала ранний образ Геральта для The Witcher, Генри Кавилл покинет «Ведьмака» после третьего сезона, Кантемир Балагов покинул съёмки сериала по The Last of Us, Remedy отчиталась о статусе всех своих проектов, Call of Duty: Modern Warfare II бьёт рекорды в Steam и попадает в несколько курьёзных ситуаций, полное прохождение .