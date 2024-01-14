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  • МАКСИМ
    зачем вы пишите про этих проблядей?Всех ненавидит и ...
  • Nata
    Про Курицыну еще классик сказал :" Пустите Дуньку в Европу!"Всех ненавидит и ...
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Всех ненавидит и обливает грязью: почему Божена Рынска ненавидит русских и израильтян, и судится за квартиру в Нью-Йорке

Всех ненавидит и обливает грязью: почему Божена Рынска ненавидит русских и израильтян, и судится за квартиру в Нью-Йорке

Всех ненавидит и обливает грязью: почему Божена Рынска ненавидит русских и израильтян, и судится за квартиру в Нью-Йорке Ирэн ОрлонскаяПредставители российской общественности требуют, чтобы публицистка Божена Рынская была привлечена к уголовной ответственности за свои экстремистские высказывания, которые оскорбляют русский народ.

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Комментарии
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lenivka
Рынска...фи.Настоящая ее фамилия Курицына
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16 час.
N
Nata
Про Курицыну еще классик сказал :&quot; Пустите Дуньку в Европу!&quot;
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15 час.
МАКСИМ
зачем вы пишите про этих проблядей?
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12 час.

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