Всех ненавидит и обливает грязью: почему Божена Рынска ненавидит русских и израильтян, и судится за квартиру в Нью-Йорке Ирэн ОрлонскаяПредставители российской общественности требуют, чтобы публицистка Божена Рынская была привлечена к уголовной ответственности за свои экстремистские высказывания, которые оскорбляют русский народ.