G7 отклонила передачу Киеву 50 миллиардов долларов из замороженных активов России Ирэн ОрлонскаяЗаявление Международного валютного фонда (МВФ) стало неожиданным событием в сфере международной финансовой политики.
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