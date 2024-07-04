Ошибки, которых следует избегать при ношении бейсболки

Возвращение бейсболки в тренды привело к ее популярности. Но, как и с любой модной вещью, ее ношение имеет свои правила, которые некоторые люди часто забывают, и в результате совершают ошибки, которые делают их образ менее стильным.
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