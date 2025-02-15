🇰🇵🇰🇷 КНДР опять сносит символ примирения с Южной Кореей В Северной Корее продолжают следовать политике ухода от объединения с соседом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇰🇵🇰🇷 КНДР опять сносит символ примирения с Южной Кореей В Северной Корее продолжают следовать политике ухода от объединения с соседом.
Свежие комментарии