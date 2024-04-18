Мутации в некодирующей ДНК становятся функциональными в некоторых генах, вызывающих рак

Известно, что некоторые гены вызывают рак, и новое исследование показывает, почему: мутации в некодирующих областях становятся функциональными, изменяя количество информационной РНК или мРНК и потенциально способствуя пролиферации клеток.
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