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Доклад США о финансировании Россией иностранных политиков назвали манипулятивным

Доклад США о финансировании Россией иностранных политиков назвали манипулятивным

  Посольство в Италии: доклад США о финансировании РФ иностранных политиков манипулятивный Посольство России в Италии на своей странице в  Посольство в Италии: доклад США о финансировании РФ иностранных политиков манипулятивный Посольство России в Италии на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) назвало доклад США о том, что Россия с 2014 года якобы финансировала политиков из иностранных государств манипулятивным.

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