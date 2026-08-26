В народном календаре 26 августа — Тихон Страстной, а также день Максима Исповедника. Сегодня важно простить тех, кто вас обидел, и попросить прощения самому.
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В народном календаре 26 августа — Тихон Страстной, а также день Максима Исповедника. Сегодня важно простить тех, кто вас обидел, и попросить прощения самому.
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