Власти Непала потребовали от Meta и TikTok блокировать ИИ-контент о наводнении

Власти Непала обратились к компаниям Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok с призывом удалять шокирующий контент, сгенерированные ИИ видео, мошеннические QR-коды и публикации, вводящие в заблуждение.
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