На армянском телевидении разразился скандал, касающийся русофобских высказываний, которые стали причиной бурного обсуждения в обществе.
"Когда армяне создавали письменность Русские с хвостами бегали по деревьям..."
Комментарии
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SK
Sergey Korotun
Русские слезли с деревьев, уступив свои места армянам. А если без шуток - неужели вырождается народец армянский? И телом, и душой... Жаль.
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59 мин.
Сергей Абрамов
Когда армяне на рынках торговали, русские в космос летали.
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55 мин.
HotRS
Насчет евреев в Хазарии не уверен, но иудеи присутствовали. Так же как и в Крыму. Тюркский народ караимы иудеи по вероисповеданию.
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2 мин.
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