СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Насчет евреев в Хазарии не уверен, но иудеи присутствовали. Так же как и в Крыму. Тюркский народ караимы иудеи по вер..."Когда армяне соз...
  • Александр Попов
    Кто-то может сказать, что в СССР производили мусульмане, кроме татар. Хлопок, овощи, фрукты и ???"Дядя Турал" дерз...
  • фатима лекомцева
    Видимо власть в России с помощью чебурбеков желает захватить .."Дядя Турал" дерз...

"Когда армяне создавали письменность Русские с хвостами бегали по деревьям..."

"Когда армяне создавали письменность Русские с хвостами бегали по деревьям..."

На армянском телевидении разразился скандал, касающийся русофобских высказываний, которые стали причиной бурного обсуждения в обществе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SK
Sergey Korotun
Русские слезли с деревьев, уступив свои места армянам. А если без шуток - неужели вырождается народец армянский? И телом, и душой... Жаль.
Ответить
59 мин.
Сергей Абрамов
Когда армяне на рынках торговали, русские в космос летали.
Ответить
55 мин.
HotRS
Насчет евреев в Хазарии не уверен, но иудеи присутствовали. Так же как и в Крыму. Тюркский народ караимы иудеи по вероисповеданию.
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх