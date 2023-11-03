Руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена провел прием предпринимателей в Котельниках

Пять обращений предпринимателей рассмотрели на приеме с руководителем общественной приемной бизнес-омбудсмена Подмосковья в Люберцах, Котельниках и Дзержинском Анной Лежневой и главой Котельников Сергеем Жигалкиным.
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