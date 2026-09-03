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Регионы России

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Московская биржа запустит торги вечными фьючерсами на американские акции

Московская биржа запустит торги вечными фьючерсами на американские акции

В сентябре на срочном рынке Московской биржи начнутся торги однодневными фьючерсными контрактами на акции крупных американских компаний.

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