Минфин РФ: кабмин добрил новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год

В ходе заседания в четверг, 8 февраля, правительство РФ одобрило проект поправок к законопроекту о едином налоговом вычете по НДФЛ в пределах 400 тысяч рублей в год для долгосрочных сбережений граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы на сайте Минфина России.