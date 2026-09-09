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Хорошёвка

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Мэр столицы сообщил об открывшихся в Москве трех центрах женского здоровья

Сергей Собянин рассказал о трех центрах женского здоровья, которые начали прием в Москве в сентябре. Они оказывают амбулаторную акушерско-гинекологическую помощь по новому стандарту и смогут обслуживать порядка 500 тысяч москвичек.

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