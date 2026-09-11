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Красноярский край в лидерах по обновлению коммунальных сетей перед зимой

Красноярский край в лидерах по обновлению коммунальных сетей перед зимой

КРАСНОЯРСК, 11 сентября, ФедералПресс. Подготовка регионов Сибирского федерального округа к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов и модернизация коммунальной инфраструктуры обсуждались на совещании, которое провел полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

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