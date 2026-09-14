Россияне стали чаще брать потребительские кредиты

Такая тенденция наблюдалась в августе 2026 года В августе объем выдачи потребительских кредитов в России незначительно вырос: показатель достиг 2,08 млн займов, что на 0,7% больше, чем в июле (2,07 млн).
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