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Россияне стали чаще брать потребительские кредиты

Россияне стали чаще брать потребительские кредиты

Такая тенденция наблюдалась в августе 2026 года В августе объем выдачи потребительских кредитов в России незначительно вырос: показатель достиг 2,08 млн займов, что на 0,7% больше, чем в июле (2,07 млн).

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