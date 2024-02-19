Стало известно, что служащие в ВСУ женщины начали попадать в плен

Депутат Госдумы Водолацкий: в плен к ВС РФ стали попадаться женщины из ВСУ Евгений Фалько Alina Smutko/Reuters Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на некоторых направлениях украинского конфликта в плен к ВС РФ начали попадать женщины Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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