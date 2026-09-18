Пьяный 23-летний водитель Honda убил пассажирку в ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП: автомобиль Honda Accord, которым управлял нетрезвый водитель, вылетел с трассы и перевернулся.
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