Работы по реконструкции улицы 22-го партийного съезда в Самаре набирают обороты

На улице 22-го партийного съезда в Самаре продолжаются активные строительные работы. На данном этапе особое внимание уделяется укладке верхнего слоя асфальта на нижнем участке улицы между перекрестком с Ново-Садовой и улицей Солнечной.
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