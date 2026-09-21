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Контрафронт

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Сирия: ранним утром на складе боеприпасов или вокруг него в Аль-Эйсе, провинция Алеппо, были слышны...

Сирия: ранним утром на складе боеприпасов или вокруг него в Аль-Эйсе, провинция Алеппо, были слышны многочисленные взрывы; Сообщения о потенциальных жертвах не удалось сразу проверить.

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