Сирия: ранним утром на складе боеприпасов или вокруг него в Аль-Эйсе, провинция Алеппо, были слышны многочисленные взрывы; Сообщения о потенциальных жертвах не удалось сразу проверить.
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