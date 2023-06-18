Politico: Конгрессмены хотят сократить расходы Пентагона на ракеты для Киева

Республиканцы в комитете палаты представителей США по ассигнованиям требуют сократить расходы Пентагона в 2024 финансовом году на закупку ракет, в том числе для Украины, на сумму более $2,5 млрд, пишет Politico со ссылкой на проект отчета комитета.