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Politico: Конгрессмены хотят сократить расходы Пентагона на ракеты для Киева

Politico: Конгрессмены хотят сократить расходы Пентагона на ракеты для Киева

Республиканцы в комитете палаты представителей США по ассигнованиям требуют сократить расходы Пентагона в 2024 финансовом году на закупку ракет, в том числе для Украины, на сумму более $2,5 млрд, пишет Politico со ссылкой на проект отчета комитета.

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