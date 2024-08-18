Профессор Малинен: Киев идет на эскалацию ради ядерного ответа со стороны РФ

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен написал в социальной сети X, что украинское руководство планирует пойти на масштабную эскалацию конфликта с Россией, чтобы добиться непропорционального ответа со стороны Москвы.
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