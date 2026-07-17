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Zero Hedge

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UMich Sentiment Extends Bounce From Record 46-Year-Lows As Gas Prices Ease

UMich Sentiment Extends Bounce From Record 46-Year-Lows As Gas Prices Ease

UMich Sentiment Extends Bounce From Record 46-Year-Lows As Gas Prices Ease Having rebounded from record (46 year) lows in June, University of Michigan's preliminary July Sentiment survey was expected to show further improvement as gas prices fell since the US-Iran 'peace' MoU signing (before rising modestly in the last few days of the reignited conflict).

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