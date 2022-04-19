Рисуем с детьми Вечный огонь: конкурс семейного творчества стартует в преддверии Дня Победы

Рисуем с детьми Вечный огонь: конкурс семейного творчества стартует в преддверии Дня Победы

Народный фронт и акционерное общество «МОСГАЗ» проводят третий всероссийский конкурс семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь».

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