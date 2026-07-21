Сила в правде
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Сила в правде

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Почему Россия не бьёт «Орешником» в четвёртый раз: жёсткий ответ депутата, который раскрывает настоящую стратегию Кремля

Почему Россия не бьёт «Орешником» в четвёртый раз: жёсткий ответ депутата, который раскрывает настоящую стратегию Кремля

После новых ударов ВСУ по России все ждут четвёртого пуска «Орешника». Но Москва не поддаётся эмоциям.

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