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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Ингерман Ланская
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Бойцы ещё не вернулись с СВО, а их уже записали на новую битву: "Тыловиков" спустили с небес на землю

Бойцы ещё не вернулись с СВО, а их уже записали на новую битву: "Тыловиков" спустили с небес на землю

Царьград Коллаж Царьграда Бойцы ещё не вернулись с СВО, а их уже записали на новую битву: "тыловиков" спустили с небес на землю.

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Комментарии
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Виктор Борисов
Это нужно было......ПОЗАВЧЕРААА..........
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5 час.
vitaly yanushkevich
Когда Кремль пойдет против мигрантов, когда не останется русских?
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4 час.
Леонид Руси
Кто-то не справляется на своей должности, раз бандиты-чурки так обнаглели...
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4 час.
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