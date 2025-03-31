Царьград Коллаж Царьграда Бойцы ещё не вернулись с СВО, а их уже записали на новую битву: "тыловиков" спустили с небес на землю.
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