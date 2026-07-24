В Волгоградской академии МВД России состоялась торжественно-траурная церемония передачи останков красноармейца войск НКВД СССР представителю Грузии

В Волгоградской академии МВД России состоялась торжественно-траурная церемония передачи останков красноармейца войск НКВД СССР Александра Григорьевича Дзманашвили представителю Грузии для последующего захоронения на его малой родине.
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