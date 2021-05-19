В Уфе наградили победителей конкурса детского творчества на противопожарную тематику

Данный конкурс входит в число ежегодных мероприятий, проводимых МБУ «Управление пожарной охраны городского округа город Уфа Республики Башкортостан» совместно с Управлением образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, филиалом Фонда пожарной безопасности по Республике Башкортостан, Башкортостанским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО)», отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе.