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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Привалова претендует на пост главы Федерации легкой атлетики Москвы

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов. «Ирина Привалова два года совмещала исполнение должностей президента ВФЛА и главного тренера сборной команды России по легкой атлетике.

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