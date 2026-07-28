Стало известно, как ЕС «легитимизирует» захват судов и конфискацию грузов На прошлой неделе Евросоюз принял 21-й пакет антироссийских санкций.
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Стало известно, как ЕС «легитимизирует» захват судов и конфискацию грузов На прошлой неделе Евросоюз принял 21-й пакет антироссийских санкций.
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