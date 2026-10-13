Три сухогруза за 9 суток: Украина и её союзники теряют торговый флот в Чёрном море

В ночь на 13 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в акватории Чёрного моря произошла вторая за последние 8 суток атака беспилотников на торговые суда.
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"...у Софии на данный момент нет прямых и неопровержимых улик для обвинения Москвы, но «логика указывает на то, что результаты выгодны Российской Федерации»..." Как всегда - Хайли-лайкли. Когда будут доказательства, тогда и выкладывайте их. А нет доказательств, так помалкивайте. Почему Россия, не имея доказательств, не вызывает послов ЕС, хотя "логика указывает на то, что результаты выгодны" той или иной стране?