Западная политика и российская оборона: Лавров о возможных угрозах Ольга ВайленкоВ недавнем выступлении на встрече со студентами МГИМО министр иностранных дел России Сергей Лавров привлек внимание к старым и новым угрозам, которые, по его мнению, исходят от западных стран.
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