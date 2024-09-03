Западная политика и российская оборона: Лавров о возможных угрозах Ольга ВайленкоВ недавнем выступлении на встрече со студентами МГИМО министр иностранных дел России Сергей Лавров привлек внимание к старым и новым угрозам, которые, по его мнению, исходят от западных стран.