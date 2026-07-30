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Политсоветник Маркелов: Украине не дадут наладить полное производство Patriot

Политсоветник Маркелов: Украине не дадут наладить полное производство Patriot

После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы добилась согласия на лицензию по производству ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

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