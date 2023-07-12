Мировое обозрение

157 подписчиков

Свежие комментарии

  • БОРИС ОСИПОВ
    Бла.бла.бла,Конченый Идиот!Пушков: Запад жаж...
  • Александр Кондаков
    а шо вы хотите от ЕВРЕЯ???Зеленский выступи...
  • Дмитрий Марченко
    Свершилось! теперь пшекам можно отключать газ, нефть! теперь пшеков-дипломатов можно выставить из страны и обьявить п...Сейм Польши призн...

Audi заинтересовалась покупкой готовой платформы для электромобилей у китайских конкурентов

Audi заинтересовалась покупкой готовой платформы для электромобилей у китайских конкурентов

Второй по величине автопроизводитель в мире, концерн Volkswagen, пока не может угнаться за многими конкурентами по темпам перехода на электротягу, хотя по сравнению с лидером автомобилестроения Toyota Motor проявляет заметно больше активности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх