Audi заинтересовалась покупкой готовой платформы для электромобилей у китайских конкурентов

Второй по величине автопроизводитель в мире, концерн Volkswagen, пока не может угнаться за многими конкурентами по темпам перехода на электротягу, хотя по сравнению с лидером автомобилестроения Toyota Motor проявляет заметно больше активности.
Второй по величине автопроизводитель в мире, концерн Volkswagen, пока не может угнаться за многими конкурентами по темпам перехода на электротягу, хотя по сравнению с лидером автомобилестроения Toyota Motor проявляет заметно больше активности.
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