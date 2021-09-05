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Захарова оценила предложение провести встречу G7 по Афганистану с участием РФ

Захарова оценила предложение провести встречу G7 по Афганистану с участием РФ

У российской стороны нет четкого понимания относительно встречи по ситуации в Афганистане в формате «Большой семерки» (G7).

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Житель Земли Макаренков
Можно предположить, что семёрка начнёт настаивать на приёме беженцев Россией и Китаем, вот уж не угадали, сами рушили- сами и отвечайте.
Астон Мартин
а зачем ?
Лирина Полесская (Вяткина)
Я сейчас послала статью, в которой не согласна с позицией России относительно США и Афганистана.
Астон Мартин
Россия в эту кашу не полезет
Лирина Полесская (Вяткина)
Согласна. Но Вы прочтите статью. Мне интересно Ваше мнение.

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