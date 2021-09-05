Захарова оценила предложение провести встречу G7 по Афганистану с участием РФ

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаЗахарова оценила предложение провести встречу G7 по Афганистану с участием РФУ российской стороны нет четкого понимания относительно встречи по ситуации в Афганистане в формате «Большой семерки» (G7).Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЖитель Земли МакаренковМожно предположить, что семёрка начнёт настаивать на приёме беженцев Россией и Китаем, вот уж не угадали, сами рушили- сами и отвечайте.Астон Мартина зачем ?Лирина Полесская (Вяткина)Я сейчас послала статью, в которой не согласна с позицией России относительно США и Афганистана.Астон МартинРоссия в эту кашу не полезетЛирина Полесская (Вяткина)Согласна. Но Вы прочтите статью. Мне интересно Ваше мнение.Комментировать
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