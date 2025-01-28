Более 100 юнармейцев приняли участие в учебно-военных сборах на полигоне «Свердловский»

В ходе сборов для школьников были проведены занятия по огневой, инженерной подготовке и подготовке по связи.
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