В 2026 году доля заполненных бюджетных мест на программах бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в российских вузах достигла 99,7% от общего количества.
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Мигрантов всех приняли, ну а наши перебьются.