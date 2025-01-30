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Россияне назвали самую раздражающую привычку для борьбы со стрессом

Россияне назвали самую раздражающую привычку для борьбы со стрессом

Четверть россиян регулярно испытывает стресс, выяснили аналитики платформы «Дзен». Результаты исследования, в котором специалисты узнали самые популярные и раздражающие способы борьбы со стрессом, оказались в распоряжении «Ленты.

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