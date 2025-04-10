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Проект «Пятая колонна»: транс*Жидковский и его высокопоставленный любовник

Проект «Пятая колонна»: транс*Жидковский и его высокопоставленный любовник

БлокнотРУ «Голая вечеринка» в конце 2023 года вскрыла развращенную столичную «богему». Россияне воочию увидели две страны: кто-то в окопах, а кто-то трясет голой ж****.

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