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Впервые за 30 лет нормальный голубой огонёк

Впервые за 30 лет нормальный голубой огонёк

Новогодняя программа (условно "голубой огонёк") вчера была удивительно свежей. Наконец-то не было надоевших ещё с конца 80-х вайкулей и леонтьевых, пугачёвых и ротар с их осточертевшими вернисажами и неизбывным самолюбованием.

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Комментарии
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HotRS
Не смотрел. Хотя был трезв как никогда. Включил НТВ, вроде Маска или Аватар было, или как это называется. Сразу увидел Киркорова в хиджабе из стекляшек. Выключил ящик.  Надо бы ему паранджу примерить из носков, засветившихся на той вечеринке.
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6 час.
ВИ
Виктория Иванова
Не смотрела в знак протеста, но рада, что без дерьма.
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5 час.
Генрих
Не смотрел. Уже лет 40 не смотрю.
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2 час.

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