Впервые за 30 лет нормальный голубой огонёк

HotRS

Не смотрел. Хотя был трезв как никогда. Включил НТВ, вроде Маска или Аватар было, или как это называется. Сразу увидел Киркорова в хиджабе из стекляшек. Выключил ящик. Надо бы ему паранджу примерить из носков, засветившихся на той вечеринке.