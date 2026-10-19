В воскресенье вечером президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с экстренным обращением к нации. Его вынудила к этому крупнейшая за последние годы волна погромов, грабежей и насилия, прокатившаяся по стране и принесшая убытки в сотни миллионов евро.