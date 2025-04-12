Цветы к мемориалу: Роскосмос празднует День космонавтики на Красной площади

Делегация Роскосмоса, возглавляемая Дмитрием Бакановым, отметила День космонавтики, возложив цветы к мемориалу у кремлевской стены на Красной площади, почти в память Сергея Королева и Юрия Гагарина, символов отечественной космонавтики.