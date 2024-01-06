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Пушкин об СВО

Пушкин об СВО

Перечитал недавно стихотворение А.С. Пушкина «Клеветникам России» (« О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?», его мощный ответ на нападки и угрозы России со стороны европейских радикалов в связи с подавлением восстания в Польше в 1831 году.

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