Суд США снял два обвинения против Трампа в деле о вмешательстве в выборы

В США Верховный суд округа Фултон в ходе расследования дела о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года снял три пункта обвинения из текста заключения, из них два в отношении бывшего американского президента Дональда Трампа.
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