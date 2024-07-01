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Царьград

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Белоусов оказался решительнее Шойгу: "Радикальные меры" министра вынудили США пойти на хитрость

Белоусов оказался решительнее Шойгу: "Радикальные меры" министра вынудили США пойти на хитрость

"Радикальные меры" министра обороны Белоусова по ситуации с безопасностью в нейтральных водах Чёрного моря принесли первые результаты - благодаря его решительности акватория на несколько дней оказалась свободной от американского присутствия.

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