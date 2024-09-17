"Такое поведение суда и миграционной службы выглядит издевательством, за эти дни мы узнали и другие подобные истории произвола со стороны представителей миграционной политики – тенденция более чем подозрительная"
Вчера нам стало известно, что представители МВД России взяли под контроль дело добровольца из Молдавии, которого в скором времени могут выдворить из страны за истечение допустимого срока пребывания в России.
Комментарии
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По миграционной службе России, по многим ее служащим давно « тюрьма плачет». Там нужно провести чистку « частым гребнем» и найдутся и воры и миллионные взятки и виллы за границей, и дети и жены, живущие в замках за границей- стоит лишь копнуть.
Если все так, как описано в статье, то это вредительство/подрывная деятельность в условиях военного времени, здесь не только увольнение, должны быть применены меры защиты государства
Пора отменять мораторий на смертную казнь? А таких судей и работников миграционной службы пора гнать со службы поганой метлой!
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