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Казахстан пошел на поводу у западных санкций: какие продукты запретили экспортировать в Россию?

Казахстан пошел на поводу у западных санкций: какие продукты запретили экспортировать в Россию?

"Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция", заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

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Комментарии
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Матвей Зайчиков
Может пора этим ублюдкам показать на что способна Россия, хватит с этими казахстанскими гнидами вести вообще диалог, а этот их президент вообще прозападные, ох зря наши политики играют в игры с геидами
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2 н.
МЗ
Матвей Зайчиков
Пора с Казахстаном разобраться и забрать исконно русские земли, подаренные ублюдками из КПСС
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2 н.
АВ
Андрей Валентинович
Какой же подонок эта подстилка.
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2 н.

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