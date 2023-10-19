Казахстан пошел на поводу у западных санкций: какие продукты запретили экспортировать в Россию?

"Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция", заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.
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