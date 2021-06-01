Происшествия

4 подписчика

В Мордовии осуждены обвиняемые в мошенничестве, совершенном под предлогом оказания помощи молодым семьям при приобретении жилья

В Мордовии вынесен приговор в отношении двух жительниц Саранска и Казани, обвиняемых в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх